Milyonlarca öğrenci 1.dönem sınavlarının bir kısmını okullarında yüz yüze gerçekleştirdi. Ancak koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle yüz yüze eğitme yeniden ara verilince sınavlar da yarım kaldı. Tamamlamayan sınavların ne zaman nasıl yapılacağı hakkında Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamaları yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul sınavları hakkında kararın verildiğini açıkladı. Peki Yüz yüze sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman olacak?

YÜZ YÜZE SINAVLARİPTAL Mİ OLDU?

Bakan Selçuk, 24 Aralık 2020 tarihinde yaptığı duyuruda yüz yüze sınavların ertelendiğini bildirdi. Selçuk, karne notu için sınavların sömestr tatili sonrasına bırakıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamada, ''Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.'' dedi.

İşte açıklamanın tamamı:

“Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.’

KARNE DAĞITILACAK MI?

Bu kapsamda karneler okullarda dağıtılmayacak. Ancak karnelerin nasıl verileceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 15 Şubat 2021'de başlayacak. İkinci dönemde derslerin yüz yüze mi online mi görüleceği henüz belli olmadı.