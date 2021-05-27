Yüzbaşı (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduProf. Dr. Mustafa Çalış müjdeyi verdi: Yerli aşı yüzde 100 antikor oluşturduGelinim Mutfakta 27 Mayıs Perşembe puan durumu | 27 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Hecide isminin anlamı nedir, Hecide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yürüyüş Lideri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduBağdat isminin anlamı nedir, Bağdat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adanan isminin anlamı nedir, Adanan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduAğabay isminin anlamı nedir, Ağabay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yaay Anketinde Hile Var ne demek, ne anlama geliyor? Twitter Yaay Anketinde Hile Var neden gündem oldu?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Yüzbaşı (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yüzbaşı (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yüzbaşı (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yüzbaşı (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yüzbaşı (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0110.45

Meslek Adı : Yüzbaşı (Jandarma)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar

Meslek Grubu : Subaylar

Meslek Birim Grubu : Subaylar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

kur1-005.jpg

Yüzbaşı (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri) mesleği için “8211.07” kod olarak kullanılır iken Akvaryum Balıkları Üreticisi mesleği için “6221.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yüzbaşı (Jandarma) Meslek Kodu “0110.45” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT