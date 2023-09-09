Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi tamamlandı

Gölcük'te 365 gün içinde tamamlanması planlanan Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi tamamlandı

Gölcük'te 365 gün içinde tamamlanması planlanan Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nin ihale süreci tamamlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Yüzbaşılar'da yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin ihale süreci tamamlandığını duyurdu. Tamamlanan süreç sonrasında 12 milyon 888 bin TL ile ihaleyi kazanan Atmaca Kardeşler ile Barkan Yapı işbirliği firmasıyla sözleşme imzalandı. Yer tesliminin yapılması sonrasında imalata başlanacak. Başkan Sezer, ihalenin Yüzbaşılar Mahallesi ve ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi, girişi Amiral Kayacan Caddesi tarafında olan ve inşaatı devam eden Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nin alt kısmında yer alıyor. 365 gün içinde tamamlanması planlanan Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nin, bodrum, zemin ve 1.kattan oluşacak. Zeminde 657,89 metrekare, toplamda 2 bin 108 metrekare kapalı alana sahip olacak ve 9 doktorla hizmet verecek.

İkmal inşaatının hızla sürdüğü Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nin de bu sene sonunda tamamlanması planlanıyor. 256 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen Gölcük Devlet Hastanesi'nde 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 poliklinik yer alacak.

Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi tamamlandı

Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi tamamlandı

Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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