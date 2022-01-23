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Yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?

Kamu işçilerinin merak içerisinde beklediği ödemeler başlıyor. Her sene 52 gün üzerinden hesaplanarak ilave ikramiye alan işçilerin 26 günlük ödemelerinin ödeme takvimleri açıklandı. Detaylar haberimizde...

Yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunuyor. Karara göre, 6 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

Yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?

İşçilere her sene 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.

Yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?

ÖDEME NE KADAR OLACAK?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu sene asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. 

Yüzbinlerce işçiye ikramiye müjdesi! Hangi kesim ne kadar alacak?

Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu yıl 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanması durumunda ise bin 171 lira 71 kuruşluk bir avantaj ortaya çıkacak. Bu durumda asgari ücretli işçiye bu yıl 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak. Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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