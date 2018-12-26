“Yüzde 10 indirim tek haneli enflasyon döneminin habercisi olabilir”

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, elektrik ve doğalgazda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yüzde 10 indirimin rekabet gücünü artıracağını ve tek haneli enflasyon dönemine dönüşün sinyali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgazda 1 Ocak'tan itibaren yüzde 10 indirim geleceğini açıkladı. Son 1 aylık dönemde üç kez "Elektrik ve doğalgazda en az yüzde 10 indirim olmalı" diyen Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, indirim ne anlama geldiğini ve önümüzdeki dönemde muhtemel beklentilerini anlattı.

Sadece son bir aylık dönemde yaptığı üç farklı açıklamayla indirim beklentisini dile getiren ve "1 Ocak'tan itibaren yüzde 10 olmalı" diyen Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, indirimin ne anlama geldiğini yorumladı.

"Rekabet gücü artacak"

Kumbaroğlu, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen yüzde 10'luk indirim, göstergeleri olumluya dönen ekonomimizin rekabet gücüne güç katacak önemli bir adım. Bu indirim ile tek haneli enflasyon dönemine dönüşü görüyor, yeni bir yılın kapısını ekonomide yeni umutlarla aralıyoruz. TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki düşüş 2019 yılında devam ederse indirimlerin devamı da gelebilir" şeklinde konuştu.

"Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi"

Kumbaroğlu ayrıca, Türkiye'nin hızla gelişen ekonomisinin dışında enerjide Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden birisi olduğunun da altını çizerek, "Bu durum ülkemizin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasının da önünü açıyor. Düşen enerji maliyetleri sayesinde yeni bir yıla ekonomide daha sağlam ve güçlü adımlarla giriyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA