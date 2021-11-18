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Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı yüzde 50+1 açıklamalarının ardından vatandaşın aklında bu sistemle ilgili soru işaretleri oluştu. Peki Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir?

Son dönemlerde siyaset gündeminin yakından ilgilendiren yüzde 50+1 birçok kişi tarafından konuşulup tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının da ardından iyice merak edilen bu sistem hakkında vatandaşlar internet arama motorlarında Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

YÜZDE 50+1 NEDİR, NE DEMEK?

Yüzde 50+1 seçimlerde kullanılan bir sistemdir. Şu anda bu sistemin gündeme gelmesinin nedeni olarak 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde güncel olarak bu sistemin geçerli olması görülüyor. Bu sistemde seçimler iki turlu yüzde 50+1 kuralı üzerinden yapılıyor ve Cumhurbaşkanı da bu şekilde seçiliyor.

Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir?

YÜZDE 50+1 SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için güncel olarak uygulanan bu sistem, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte gündemin ana konularından biri haline geldi. Eski sistem olan parlamenter sisteminde seçimlerde bir parti yüzde 35 oy ile parlamentonun yüzde 66 çoğunluğuna sahip oluyor ve ülkeyi bir sistemle yönetiyordu.

Yüzde 50+1 nedir, ne demek? Yüzde 50+1 seçim sistemi nedir?

Uygulanmaya yeni başlanılan Başkanlık sisteminde ise iki turlu ve yüzde 50+1 modeli ile Cumhurbaşkanı belirleniyor. Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis’te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.

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