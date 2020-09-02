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  3. Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı

Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı

Diyarbakır'da küçükken geçirdiği havale sonucunda yüzde 60 zihinsel ve fiziksel engelli olan 20 yaşındaki bir gence yapılan muayenede askerliğe elverişli raporu verildi. Rapora şaşıran aile bu durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda yüzde 60 engelli olan 20 yaşındaki Enes Bozkuş, askere çağrılınca hayatının şokunu yaşadı. Baba Nevzat Bozkuş, engelli raporunun olduğu oğlunun muayene raporunda bir bir yanlışlık olduğunu ve düzeltilmesi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.

Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı

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02 Eylül 2020 Çarşamba 16:16
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