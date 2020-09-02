Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı

Diyarbakır'da küçükken geçirdiği havale sonucunda yüzde 60 zihinsel ve fiziksel engelli olan 20 yaşındaki bir gence yapılan muayenede askerliğe elverişli raporu verildi. Rapora şaşıran aile bu durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi.