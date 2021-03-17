Yüzde onluk seçim barajı kalkacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Merkezinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş seçim barajı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak dış politikada temel ilkelerinin bulunduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır halkı ile Türk halkı arasında en ufak bir ayrışma olmadığını ifade etti. Mısır'ın İslam dünyasının büyük ülkelerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Kurtulmuş, Mısır'ın köklü değerleri olan bir ülke olduğunu vurguladı. Kurtulmuş konuşmasının devamın şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmiş" dedi. Bölge ülkelerinin çıkış noktasının demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu anlamda, dünyanın Mısır'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi bakımından, cesaret verici, yol açıcı, şu anda darbe sonrası yönetimi ele alan iktidarı da bir şekilde yola getirici bir tarz ve tavır izlemelidir. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir"

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE BİR FAYDASI OLMAYACAĞINI SÖYLEDİK"

Siyasi Partiler Yasasına ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Uzun yıllar boyunca çok yüksek olan seçim barajının Türkiye demokrasisine bir faydası olmayacağını söyledik. Zaten ittifaklarla birlikte yüzde 10 barajının da bir önemi kalmadı. Şu anda parlamentoda yaklaşık 12 parti var. Yüzde birden az olan partiler şu anda Meclis'te temsil ediliyor. Yeni sistem yüzde 50 artı 1 gerektiriyor. Bunun içinde ittifak sisteminin önü yasal olarak açılmıştır. İstiyoruz ki farklı kimliği ve görüşü olan herkesin Meclis'te temsilcisi olsun. Derdimiz, daha demokratik, temsil kabiliyeti daha yüksek daha güçlü bir parlamentoyu kuracak olan seçim sisteminin oluşması" dedi.

24 Mart Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi sonrası 2023 seçimleri için start vereceklerini belirten Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık yüzde 70 bir yenilenme söz konusu oldu, ilçe ve il kongrelerimizde. 24'ündeki kongremizi yaptıktan hemen sonra 2023 seçim süreci başlayacak. Eksiklerimiz, hatalarımız nerede bunu tamamlayacağız. Teşkilatlarımızı çok daha güçlü bir hale dönüştüreceğiz. Ana temamız, 'inandığın yolda yürü' olacak. 24 Mart sonrası yeni dönem olacak. 2023 ve 2024 seçimleri için yeni bir başlangıç olacak" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 12 milyon kişinin aşılandığını belirterek, "Bu önemli. Türkiye'nin kullandığı aşıda olumsuz bir durum rapor edilmedi. Medya mensuplarının da aşı olması gerekiyor. Risk altında çalışıyorlar"