Haftanın maçlarının, futbolcuların performanslarının ve teknik adamların yorumlandığı NTV'nin sevilen spor programı 'Yüzde Yüz Futbol' kanalın yayın akışında görülmesine rağmen ekranlara gelmedi. Peki Yüzde Yüz Futbol neden yok? 14 Aralık Pazar İşte ayrıntılar...

YÜZDE YÜZ FUTBOL NEDEN YOK? 14 ARALIK PAZAR

NTV'de canlı olarak ekranlara gelen Yüzde Yüz Futbol'da yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen geçen hafta yaptığı açıklama ile kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Programın neden ekrana gelmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış olsa da Rıdvan Dilmen'in yerine gelecek bir yorumcuyla anlaşma sağlandığında konuya ilişkin açıklama yapılacağı ve Yüzde Yüz Futbol'un yeni yorumcusuyla ekranlara devam edeceği düşünülüyor.

RIDVAN DİLMEN SPOR YORUMCULUĞUNU BIRAKTI

5 Mart Cuma günü kişisel Twitter hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Rıdvan Dilmen, vicdanen rahat olduğunu, hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili herhangi bir saygısızlığının olmadığını dile getirdi.

Eski futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir süre önce birkaç medya mensubuyla anlaşmazlıklar yaşamış ve geçtiğimiz aylarda bazı gazete müdürleriyle karşı karşıya gelmiş ve taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkeme salonlarına kadar taşınmıştı.

Spor yorumculuğunu bıraktığını açıklayan Rıdvan Dilmen'in bu kararı sevenlerini üzerken, ünlü futbol yorumcusu, yakın geçmişte ailesine ve kendisine yönelik iftira kampanyalarının aktörlerini, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğini belirtti.

43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk futbolu ailesindeki yerini bugün itibarıyla sonlandırdığını söyleyen Dilmen, NTV ailesine ve Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkürlerini sundu.