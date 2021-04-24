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  3. Yüzen apartmanı andırdı! Çanakkale Boğazı’ndan geçen römorkör dikkat çekti

Yüzen apartmanı andırdı! Çanakkale Boğazı’ndan geçen römorkör dikkat çekti

Çanakkale Boğazı'ndan 4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı bir römorkör geçti.

Yüzen apartmanı andırdı! Çanakkale Boğazı’ndan geçen römorkör dikkat çekti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen anama bayraklı Christos LXI adlı bir römorkör 4 katlı binayı andırdı. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

EGE DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI

Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.00 sıralarında "Dur Yolcu" ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen platform, İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yüzen apartmanı andırdı! Çanakkale Boğazı’ndan geçen römorkör dikkat çekti

Yüzen apartmanı andırdı! Çanakkale Boğazı’ndan geçen römorkör dikkat çekti

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