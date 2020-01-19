Yüzerek sağlıklarına kavuşuyorlar

Gaziantep'te geçirdikleri kaza yada rahatsızlıklar nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde tahribatlar oluşan kadınlar, yüzerek tedavi oluyor

Gaziantep'te yaşayan ve trafik kazasından sonra vücudunun sol tarafı felç olan Büşra Kılıç ve rahatsızlıı nedeniyle sağ el ve bacağını kullanamayan Irmak Sultan Kanoğlan, doktorların yüzme tavsiyenin ardından Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi yüzme kursuna gelerek, hem kulaç atmayı öğrendi hem de yüzerek fizik tedavi olmaya başladı. Yüzme kurslarına devam eden Büşra Kılıç ve Irmak Sultan Kanoğlan, yüzerek rahatsızlıklarının önemli bölümünü atlatarak, daha sağlıklı bir yaşama kulaç atıyor.

"Yüzmeyi öğrendim tedavi olmaya başladığımı hissettim

Hayatının iki dönüm noktası olduğunu anlatan Büşra Kılıç, bunlardan ilkinin geçirdiği trafik kazası olduğunu, ikincisi ise kazanın etkilerini silmek için kaydolduğu yüzme kursu olduğunu ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Büşra Kılıç, "2001 yılında geçirdiğim trafik kazası sonrası uzun süre fizik tedavi gördüm. Fizik tedavi gördüğüm dönemlerde doktorlar yüzmenin bana faydalı olabileceğini söylediler. Bende bayanlara özel Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne kayıt oldum ve sağlığım için yüzme kurusuna geldim. Kursta verilen eğitimden ve bize gösterilen ilgiden oldukça memnunum. Böyle bir tesisi bizlere kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Büşra Kılıç'ın annesi Aysel Kılıç, kızının yüzme kursuna geldikten sonra önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Kızım trafik kazası geçirdikten sonra sol tarafında felçlik geçirdi. Fizyoterapistlerimiz yüzme kursunu önerdiler. Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezide sadece bayanlara özel bir yer olduğu için burayı tercih ettik. Buraya geldikten sonra kızımda önemli gelişmeler oldu. Dengesini rahatça sağlayabiliyor. Hareket kabiliyetini daha da geliştirdi. Böyle bir tesisi bayanlara kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Irmak Sultan Kanoğlan ise fizyoterapistin tavsiyesi ile başladığı yüzme kursundan memnuniyetini anlatarak, "Sağ elimi ve sağ bacağımı kullanmakta zorluk çekiyorum. Doktorların tavsiyesi üzerine yüzme kursu ile fizik tedavi görmek için Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne yüzme geliyorum. Oldukça faydasını gördüm. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Irmak Sultan Kanoğlan'ın annesi Birgül Kanoğlan da, "Irmak 28 haftalık doğduğu için beyninin sol tarafı gelişmedi ve sağ tarafını tam anlamıyla kullanamıyor. 1.5 yaşından itibaren fizik tedaviye götürüyorum. Fizyoterapistimiz bize yüzmeyi önerdi ve bizde Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ni tercih ettik ve oldukça memnunuz. Burada çalışanlar bizlere çok yardımcı oldular. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na kadınlara böyle bir ayrıcalık tanıdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA