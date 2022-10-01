Yüzey Boyama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüzey Boyama Elemanı görev tanımı nedir, Yüzey Boyama Elemanı ne iş yapar, Yüzey Boyama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzey Boyama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüzey Boyama Elemanı Tanımı;

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Yüzey Boyama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüzey Boyama Elemanı Maaşları

Yüzey Boyama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüzey Boyama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzey Boyama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7131.09

Meslek Adı

Yüzey Boyama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Boyacılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boyada renk elde etme,yüzey hazırlama, koruyucu uygulama, dolgu, astarlama yapma, yapı , ahşap, metal ve plastik yüzeyleri boyama, elektrostatik toz boya için yüzey hazırlama, elektrostatik toz boyama işlemi yapma, yaş boya ve kuru boya özelliklerini kontrol etme, boya kusurlarını bulma ve giderme, ürün ve atık depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüzey Boyama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Boyada renk elde etmek

b) Boya araç gereç ve ekipmanlarını kullanmak

c) Yüzey hazırlama işlemleri yapmak

d) Koruyucu uygulamak

e) Dolgu yapmak

f) Astarlama yapmak

g) Yapı yüzeyleri boyamak

h) Ahşap yüzeyleri boyamak

i) Metal yüzeyleri boyamak

j) Plastik yüzeyleri boyamak

k) Elektrostatik toz boya için yüzey hazırlamak

l) Elektrostatik toz boyama işlemi yapmak m) Yaş boya özelliklerini kontrol etmek

n) Kuru boya özelliklerini kontrol etmek

o) Boya kusurlarını bulmak ve gidermek

p) Ürün ve atık depolamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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