Yüzlerce kişiye iş kapısı aralanıyor! 21.İş'te Pendik Buluşmaları düzenlendi

Pendik Belediyesi düzenlediği İş’te Pendik Buluşmalarıyla yüzlerce kişiye iş kapısı aralıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN 16 FİRMA KATILDI

21. İş’te Pendik Buluşmaları 10 Şubat'ta farklı sektörlerden 16 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda iş arayan ve işverenler bir araya gelerek ortak bir alanda buluşturuldu. Katılımcılar firmalarla görüşerek hem bilgi aldı hem de fırsatları değerlendirdi. İşverenler ise açık iş pozisyonlarına yönelik uygun eleman aradı, yüz yüze görüşmeler yaptı.