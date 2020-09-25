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  3. Yüzlerce metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi!

Yüzlerce metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi!

Tekirdağ'da yaşayan bir polis memuru, Muğla’nın Fethiye İlçesinde paraşüte binip gökyüzüne çıkarak hayranı olduğu Neşet Ertaş'ın türküsü söyledi. Şarkıları saz eşliğinde söyleyen adam, bu sayede Neşet Ertaş'ı ölümünün 8. yılı devriyesinde havada andı.

Polis memuru Yunus Koşar, Neşet Ertaş'ı ölümünün 8 .yılında Muğla’nın Fethiye İlçesinde paraşütle havada saz eşliğinde türkü söyleyip andı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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25 Eylül 2020 Cuma 09:00
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