Yüzlerce metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi!

Tekirdağ'da yaşayan bir polis memuru, Muğla’nın Fethiye İlçesinde paraşüte binip gökyüzüne çıkarak hayranı olduğu Neşet Ertaş'ın türküsü söyledi. Şarkıları saz eşliğinde söyleyen adam, bu sayede Neşet Ertaş'ı ölümünün 8. yılı devriyesinde havada andı.