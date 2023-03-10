Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!

İstanbul'da tarihi eser hırsızlarına operasyon düzenlendi. İstanbul'un 4 semtinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheliye gözaltı yapıldı.

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Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!

İstanbul'da tarihi eser hırsızlarına operasyon düzenlendi. İstanbul'un 4 semtinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sikke ve çeşitli nesnelerle birlikte Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden çalınan kitaplar ile Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı kartpostalların da aralarında bulunduğu 773 eser teslim alındı. Operasyonlarda 5 şüpheliye gözaltı yapıldı.

Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!

OSMANLIYA AİT ESERLERİ BİLE ÇALMIŞLAR

Elde edilen bilgilere göre Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden kaybolan kitaplarla, II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı kartpostalları araştıran İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, el yazması eserleri saklayan şüphelileri takibe aldı. 27 Şubat ve 1 Mart’ta yürütülen saha çalışmaların ardından Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçelerindeki adreslerde, Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğunu tespit etti. Tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 5 kişi yakalandı.

Yüzlerce yıllık tarihi esereleri çalan hırsızlar yakalandı!

ÇOK SAYIDA ESERE EL KONULDU

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 51 adet II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendiye ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesinden çalıntı 3 kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 19’uncu yüzyıla ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje ve 54 sikke olmak üzere toplamda 773 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Eserlere, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri el koydu ve şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü. Tarihi eser kaçakçıları hakkında “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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