Türk televizyonlarında benzeri bulunmayan bir program başlıyor. Daha önce tanışmamış olan 7 kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarını işleyecek olan yeni program Yüzleşme merak edildi. Peki Yüzleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

YÜZLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doçent Doktor Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme” 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

YÜZLEŞME PROGRAMI HAKKINDA

“Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri izleyici ile paylaşılacak.

Yüzleşme evinde kalan 7 kişi sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doçent Doktor Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Yüzleşme programına nasıl başvurulur? | Yüzleşme başvuru linki

YÜZLEŞME PROGRAMININ SUNUCUSU KİMDİR?

Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri izleyici ile paylaşılacak. Doçent Doktor Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Yüzleşme programının moderatörlüğünü Doçent Doktor Oytun Erbaş yapmaktadır.

Oytun Erbaş'ın detaylı biyografisi için tıklayınız...

Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?