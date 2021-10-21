Yüzme Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Yüzme Eğitmeni Maaşları, Yüzme Eğitmeni İş İlanları

Yüzme Eğitmeni görev tanımı nedir, Yüzme Eğitmeni ne iş yapar, Yüzme Eğitmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüzme Eğitmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm

bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.Yüzme Eğitmeni Tanımı;

Yüzme öğrenmeye yeni başlayan veya yüzme deneyimi olmayanlara yüzme öğrenmenin temel hususları hakkında bilgi veren, yol gösteren , yüzmeyi öğreten nitelikli kişidir.

Yüzme Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Yüzme Eğitmeni Maaşları

Yüzme Eğitmeni maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Yüzme Eğitmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüzme Eğitmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yüzme Eğitmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yüzme Eğitmeni Ne İş Yapar?

Yüzme Eğitmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Eğitim vereceği grubun düzeyine ve yaşına uygun bir çalışma planı hazırlamak ve uygulamak,

c) Kurs süresi içerisinde günlük çalışma planına göre yüzücülere yüzme dersi vermek,

d) Eğitime katılanlara uygulama yaptırmak, yüzme kabiliyetlerini geliştirmek,

e) Kendine ayrılan ders saati içerisinde yüzücülere alanı ile ilgili bilgiler sunmak,

f) Yüzücünün suyla hakimiyet kurması için gerekli çabayı harcayarak katılımcıyı cesaretlendirmek,

g) Yüzücülerin su ile hakimiyet kurduktan sonra su içerisinde ilerlemeleri ve çabuk hareket etmeleri için teknikler öğretmek,

h) Yüzme kurallarını ve tekniklerini öğretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yüzme Eğitmeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Yüzme Eğitmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yüzme Eğitmeni mesleğinin meslek kodu 3422.42 olarak belirlenmiştir



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