Yüzme milli takımlarına tanıtım organizasyonu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bölgenin sahip olduğu turizm değerlerini tanıtmaya devam ediyor.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin önemli bir turizm destinasyonu olarak turizm pastasından hak ettiği kazancı elde etmesi için gerek mali ve teknik destek programları, gerek işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri ile yıl boyunca çalışmalar gerçekleştiren KUDAKA ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tur operatörleri, basın-medya temsilcileri, turizm profesyonellerine yönelik tanıtım organizasyonları düzenliyor.

Tanıtım çalışmaları kapsamında 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Palandöken'de faaliyet gösteren Sway Otel, Alman Yüzme Milli Takımı ve KUDAKA koordinasyonunda dünyanın farklı ülkelerinden yüzme milli takımları antrenörleri şehrin bu potansiyelini yerinde görme fırsatı buldu. Erzurum ilinin yüksek irtifa avantajından faydalanarak sporcu kampları ile turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılması amacıyla tasarlanan organizasyonda Almanya, İsveç, Avustralya, Yunanistan, Slovenya, Hollanda, Lüksemburg vb. ülkelerden yüzme milli takım antrenörleri Erzurum'da yer alan tesisleri gezdi. Olimpik Yüzme Havuzu ve Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Sporcu Performans Ölçüm Merkezinde incelemelerde bulunan heyet Palandöken'de bulunan otelleri gezerek konaklama alternatifleri hakkında bilgi aldı. Antrenman sonrası aktivite çeşitliliğinin deneyimlenmesi açısından şehrin tarihi ve kültürel değerlerini de müşahede eden ekip, Erzurum Valisi Okay Memiş ile görüştü ve teknik altyapısıyla şehrin yüzme kampları için ideal bir lokasyonda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA