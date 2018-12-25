Yüzme şampiyonasında 3 Türkiye rekoru kırıldı

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türkiye rekoruna imza atıldı.

Kadınlar 200 metre serbest stilde ENKA'dan Beril Böcekler, kendisine ait olan rekoru egale etti. Beril Böcekler, 15-16 yaşta 2.02.09'luk rekoru geliştirerek 1.59.82'lik derece elde etti. Kadınlar 400 metre karışıkta mücadelede eden Fenerbahçe'nin sporcusu Deniz Ertan, 14 yaşta 4.46.58'lik derece ile rekor kırdı. Erkekler 400 metre karışıkta yarışan Fenerbahçe sporcusu Baturalp Ünlü ise 15-16 yaşta kendisine ait olan 4.16.29'luk Türkiye rekorunu 4.16.72'ye çıkardı.

Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.

DHA