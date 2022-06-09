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Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

Samsun'da genç sevgililer, internetten cep telefonunu satışa çıkaran astsubay ile buluşup yüzüne biber gazı sıkarak telefonunu gasp ettiler.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

Meydana gelen olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, astsubay E.Ş.(26) iPhone marka cep telefonunu bir e-ticaret sitesinde 10 bin liraya satışa koydu. İlanı gören M.C.Ş.(22) ile sevgilisi S.K.(21) adlı genç kız alıcı gibi davranıp astsubay ile telefonu elden teslim almak için buluştu.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

Astsubayın aracına binen sevgililerden genç kız aracın arka koltuğunda cep telefonunu incelerken, önde oturan erkek arkadaşı da astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp telefonu alıp kaçtı.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

KENDİ TELEFONUNU İNTERNETTE GÖRDÜ

Hem polise şikayette bulunan hem de telefonunun izini süren Astsubay E.Ş. cep telefonunun aynı internet sitesinde 8 bin liraya satışa sunulduğunu gördü. Kendi telefonunu tanıyan astsubay, satıcı ile irtibata geçti.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

Telefonu almak için buluşma yerine giden astsubay satışa sunan kişiden telefonu sevgililerden satın alan telefoncuyu öğrendi.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!

GENÇ ÇİFT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Astsubay E.Ş. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili M.C.Ş. ve S.K. adlı genç kız yakalanarak gözaltına alındı. Telefon ise satıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi! Genç çift, astsubaya hem biber gazı sıkıp hem de telefonunu çaldı!
Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.Ş. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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