Yüzük yüzünden az daha parmağından oluyordu!

Kayseri'de parmağı yüzüğe sıkışan bir kişi, yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca hastaneye gitti. Durumu gören hastane personellerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yüzüğü uzun uğraşlar sonucunda parmaktan çıkardı. Moraran parmağın kangren olmasını engellenirken o anlar ise böyle kaydedildi.