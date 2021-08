Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu, çok yakında izleyicisiyle buluşuyor!

Tarihin en dikkat çeken ve maliyetli dizilerinden biri olacak Yüzüklerin Efendisi'nden (The Lord of The Rings) ilk fotoğraf karesi geldi. J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitaplarının sinemadan sonra TV ekranı için uyarlaması, Amazon için hazırlandı.

Sadece bir sezonu için 465 milyon dolar harcanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi 2 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

DİZİ HAZIR HALE GETİRİLDİ, ÇEKİMLER TAMAMLANDI!

Dizinin çekimleri Yeni Zelanda’da gerçekleştirildi. Çekimlerin tamamlandığı ve izleyiciyle buluşmak için gün saydığı belirtildi.

Dizi, izleyicisini Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesine götürecek. Henüz dizinin konusuna ilişkin detaylar açıklanmadı, ancak Numenor Krallığı döneminde geçeceği iddia ediliyor.. Dunedain soyunun hikayesinin anlatılacağı dizide Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman gibi isimler yer alıyor.

SENARYO DETAYLARI SIZDIRILMIŞTI!

İlk kez Aralık 2001'de yayınlanan Yüzüklerin Efendisi filminin dizi versiyonu, izleyicisi tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2021’de senaryodan bazı detaylar sızdırılmıştı. Sızdırılan özete göre, küçük beyliklerin hangi koşullarda krallıklar haline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmaya yüz tuttuğu, yaşanan olaylar esnasında beklenmeyen kahramanlık öykülerinin nasıl ortaya çıktığı, bu dizide detaylı bir şekilde anlatılacak.