Yüzünden 5 santimetrelik tümör çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tükürük bezi tümörü teşhisiyle acil ameliyata alınan hastanın sol yüz sinirinin üzerinden 5 santimetre boyutunda tümör çıkarıldı.

Yüzünde bir süre önce oluşan ve geçmeyen şişlik nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 64 yaşındaki Tahir Uğurelli'nin KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin ve KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kubat tarafından gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda yüzünün sol kısmında hareketli bir kitle bulunduğu tespit edildi. Tükürük bezi tümörü teşhisiyle acil ameliyata alınan Uğurelli'den başarılı geçen bir operasyonla 5 santimetre boyutundaki kitle çıkarıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve ameliyatı gerçekleştiren Dr. Şahin ve Dr. Kubat, ameliyattan sonra normal servise alınan Uğurelli'yi ziyaret etti.

"Hastanın kalıcı bir hasara uğramadan sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi sağlanmıştır"

Rektör Kalan, ameliyatın zor olduğunu ve tam donanımlı hastanelerde gerçekleştiğini söyleyerek, "Tedarik edilen yeni ekipmanlarla bu tür ameliyatları artık gerçekleştirebiliyoruz. Önemli olan burada yüz sinirlerine zarar verilmeden içerideki istenmeyen yapının çıkartılması ve bu şekilde hastanın kalıcı bir hasara uğramadan sağlıklı hayatına devam etmesi sağlanmıştır. Bu noktada kıymetli hocalarımıza teşekkürlerimi arz ederim" dedi.

Başhekim Lakadamyalı ise, "Sağlık hizmetimizin genişletilmesi, yapılamayan ameliyatların yapılabilmesi için üniversitemizin destekleriyle birlikte güzel işler yapmaya çalışmaktayız. O çerçevede özellikli bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Bu ameliyat hastanemizde ilk defa yapıldı"

Operasyonun zorluğuna dikkati çeken Doç. Dr. Şahin ise şunları söyledi:

"Yapılan tetkikler sonrasında hastamızın sol tükürük bezinde yüz sinirinin üzerinde bir kitle tespit ettik. Hastamızın kitlesini hastanemize yeni alınan teknolojik aletler vasıtasıyla sıkıntı olmadan sağ sağlım çıkardık. Bu ameliyat Türkiye'de uzun yıllardır yapılıyor ancak bu hastanede ilk defa yapıldı. Bunun nedeni bu tarz büyük ameliyatların gerçekleştirebilmesi için yeterli şartlarda teknolojik donanımın olması gerekmektedir. Bu donanım olmadığı takdirde sağlıklı bir ameliyat söz sonucu olamaz."

Ameliyatının çok iyi geçtiğini aktaran Tahir Uğurelli, emeği geçen doktorlara teşekkür etti. Uğurelli, "Ameliyatım çok iyi geçti. Sağ olsun doktorlarımız yardımcı oldular ve ilgilendiler. Eğer böyle bir ameliyat ihtiyacı olan varsa buraya tereddüt etmeden gelebilirler, çok yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA