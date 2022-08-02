Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...

Düzce'de bir gölette elini yüzünü yıkamak isteyen 27 yaşındaki Burak Erdinç, dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...

Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köyün göletine yakın bir yerde çalışma gerçekleştiren 27 yaşındaki Burak Erdinç, terleyince gölette elini yüzünü yıkamak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Erdinç, gölete düştü.

Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...

DAHA 27 YAŞINDAYDI...

Durumu fark eden kişiler yardıma koşsada 27 yaşındaki genç gözlerden kayboldu. Köylülerin yardımı ile sudan çıkarılan genç için olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Burak Erdinç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüzünü yıkamak isterken canından oldu! Daha 27 yaşındaydı...

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Erdinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

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