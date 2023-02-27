Yuzuru Shimada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuzuru Shimada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuzuru Shimada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuzuru Shimada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuzuru Shimada 28 Kasım 1990 tarihinde Mito, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 島田 譲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuzuru Shimada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Yuzuru Shimada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yuzuru Shimada'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuzuru Shimada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuzuru Shimada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuzuru Shimada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuzuru Shimada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2013 yılında Fagiano Okayama

7 Ocak 2017 yılında V-V. Nagasaki

1 Şubat 2020 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2021 yılında V-V. Nagasaki

1 Şubat 2021 yılında Albirex Niigata

Yuzuru Shimada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuzuru Shimada şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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