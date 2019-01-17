Yüzyılın Casusu İlyas Bazna, Çiçero

Yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna'nın hayatını beyaz perdeye aktaran "Çiçero" adlı film, 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı Çiçero filminde Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor.

Dün gece galası yapılan Çiçero filminin yönetmeni Serdar Akar, başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve Yapımcısı Mustafa Uslu İHA'dan sinema yorumcusu Güneş Coşkun'un sorularını cevapladı.

Filmin yönetmeni Serdar Akar projenin çok büyük ve zor olduğunu bildiklerini çok çalıştıklarını belirterek, "Çok özen gösterdik, dikkatli olduk. Kostümünden, dekoruna müziğine, aksesuarına her şeyine elimizden geleni yaptık. İnşallah Türk sinemamız için güzel bir adım olmuştur. Biz iyi bir eser ortaya çıkardığımıza inanıyoruz" dedi.

"T4 Uygulamalarında 2. Dünya Savaşında yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmiş"

Filme konu edilen T4 Uygulamaları sonucu 2. Dünya Savaşında yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Akar, "Böyle bir şeyi bizi söylememiz tuhaf bir şey tabi ama biz bunu gördük ve söylüyoruz. T4 Uygulamalarında 2. Dünya Savaşında yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmiş bu çok ciddi bir rakam, bu bile olayın vehametini fazlasıyla ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Böyle bir karakteri canlandırmak bana nasip olduğu için gurur içerisindeyim"

Filmin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Çiçero filminin 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bir Türk ajanının hikayesi olduğunu söyleyerek, "Arnavut asıllı bir Türk, Milli İstihbarat Teşkilatının ilk ajanı İlyas Bazna 2. Dünya Savaşının seyrini değiştirmiş bir milli kahraman. Böyle bir karakteri canlandırmak bana nasip olduğu için gurur içerisindeyim" dedi.

"Filmden çıktıklarında bu ülkede yaşadıkları için gurur duyacaklarını ve ayaklarının sağlam basacağına inanıyorum"

Beşikçioğlu, filme konu olan Nazilerin kullanmış olduğu T4 Uygulamasına dair; "Film kendi içinde savaş karşıtı bir film. Nazilerin yapmış olduğu T4 uygulaması hastalıklı ve yaşlıların bakıma muhtaç olan insanların ırkı yavaşlattığı geri bıraktığı inancıyla onların yok edilmesi üzerine bir sistem oluşumu. Bizim filmimizde de bu sistemin eleştirisi, savaş eleştirisi, kendi içinde de Türklerden yani Doğu kültüründen biraz daha Batıya bakış var filmin kendisinde. Umarım biz oynarken alığımız keyif seyirciye de yansır" ifadelerini kullandı.

Filmin seyirciye etkisinin büyük olacağına inandığını söyleyen Beşikçioğlu, "Filmde seyirciye söylemek istediğimizi söyledik. Filmden çıktıklarında bu ülkede yaşadıkları için gurur duyacaklarını ve ayaklarının sağlam basacağına inanıyorum" dedi.

Aynı zamanda Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı olan Mustafa Uslu, Çiçero filminin Ayla ve Müslüm'den çok farklı bir yapım olduğunu belirterek, "Milli İstihbarat Ajanının 2. Dünya savaşında aldığı çok önemli bir görevi yerine getirmesini konu alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni 2. Dünya savaşı gibi pis bir savaşa sokmama görevini alıyor arkadaşlarıyla beraber ve bunu yerine getiriyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de daha önce örneği yok"

Projenin Türkiye'de daha önce örneği olmadığını söyleyen Yapımcı Uslu, filmde konu edilen T4 uygulamasının da sinemada pek işlenmediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sinemacıların genelde ilgisini Yahudi soykırımı çekmiş ve oraya yoğunlaşmışlar hep onlar üzerine film çekmişler 2. Dünya Savaşıyla ilgili bize T4 Uygulaması daha enteresan geldi bu uygulama tüyleri ürperten acımasızca bir uygulama küçücük çocuklara. Biz zaten araştırmasını yaparken bile yüreğimiz paramparça oldu bu konuya değinmek istedik ve başardığımızı düşünüyorum inşallah halkımızda bunun kararını verecek."

Film 18 Ocak'ta seyirci karşısında olacak.

Kaynak: İHA