Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına göre, asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde 11 ilin 9'unda seçmen Erdoğan dedi. Depremzedelere yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasının ardından Erdoğan, bölgede oy oranını arttırdı.

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Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı

Deprem bölgesindeki vatandaşlar yine 'Erdoğan' dedi. Asrın felaketini yaşayan depremzedeler ikinci turda da tercihini değiştirmedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede birinci olmasının ardından Millet İttifakı'na oy verenler sosyal medyada depremzedelere yönelik tepki çeken linç kampanyası başlatmıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'a deprem bölgesinde verilen destek ikinci turda daha da arttı.

İŞTE O İLLERDE OY ORANLARI

Hatay

Hatay'da ilk tur seçimlerinde Erdoğan 48,03, Kılıçdaroğlu ise 48,08 oy almıştı.

İkinci tur seçimlerinin ardından Hatay'da Erdoğan oy oranını 50,14'e yükseltirken, Kılıçdaroğlu ise 49,86 oy aldı.

Adana

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

Adıyaman

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %68,94

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06

Diyarbakır

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %28.39

Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61

Elazığ

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %70,27

Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73

Gaziantep

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %62,75

Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25

Hatay

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %50,13

Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87

Kahramanmaraş

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %75,77

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23

Kilis

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %69,99

Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01

Malatya

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %71,96

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04

Osmaniye

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %66,20

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80

Şanlıurfa

Açılan Sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip Erdoğan: %64,86

Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14

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