Yüzyılın felaketini yaşayan depremzedeler yeniden Erdoğan dedi, Erdoğan bölgede oy oranını arttırdı

Deprem bölgesindeki vatandaşlar yine 'Erdoğan' dedi. Asrın felaketini yaşayan depremzedeler ikinci turda da tercihini değiştirmedi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede birinci olmasının ardından Millet İttifakı'na oy verenler sosyal medyada depremzedelere yönelik tepki çeken linç kampanyası başlatmıştı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'a deprem bölgesinde verilen destek ikinci turda daha da arttı.
İŞTE O İLLERDE OY ORANLARI
Hatay
Hatay'da ilk tur seçimlerinde Erdoğan 48,03, Kılıçdaroğlu ise 48,08 oy almıştı.
İkinci tur seçimlerinin ardından Hatay'da Erdoğan oy oranını 50,14'e yükseltirken, Kılıçdaroğlu ise 49,86 oy aldı.
Adana
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
Kemal Kılıçdaroğlu: %31,06
Diyarbakır
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %28.39
Kemal Kılıçdaroğlu: %71,61
Elazığ
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %70,27
Kemal Kılıçdaroğlu: %29,73
Gaziantep
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %62,75
Kemal Kılıçdaroğlu: %37,25
Hatay
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %50,13
Kemal Kılıçdaroğlu: %49,87
Kahramanmaraş
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %75,77
Kemal Kılıçdaroğlu: %24,23
Kilis
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %69,99
Kemal Kılıçdaroğlu: %30,01
Malatya
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %71,96
Kemal Kılıçdaroğlu: %28,04
Osmaniye
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %66,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %33,80
Şanlıurfa
Açılan Sandık: Yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan: %64,86
Kemal Kılıçdaroğlu: %35,14
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Erdoğan'ın, diğer parti liderlerinin memleketlerinde aldığı oylar dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik etti
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama