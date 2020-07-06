Yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağlarının zirvesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısı nedeniyle yüzyıllardır yanan taşların turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlçeye bağlı Kurtbağı Mahallesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısıyla alev alan, bölge halkı tarafından "yanar taşlar" olarak adlandırılan kayalık, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Roma döneminden bu yana yüzyıllardır yandığı bilinen kayalar, görenlerin ilgisini çekiyor.

Arsuz merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık bölgede daha önce, Arsuz Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmıştı. Yanar taşlar, şimdi kaymakamlık ve belediye ortak çalışmasıyla ülke turizmine kazandırılmaya hazırlanıyor.

Üçgüllük Mahallesi İlkokulu Müdürü Ahmet Şentürk, "Büyüklerimizden öğrendiğimize göre burada sürekli gaz çıkıyor ve sürekli yanıyor. Burada Fransızların döneminde burada araştırma yapıldığını ve doğal gaz yatağı ile ilgili olumsuz rapor verdikleri söyleniyor ama bu kayalar sürekli yanmaya devam ediyor" dedi.

Bölge halkı ise yanan kayaların yaz kış yandığını hiç sönmediğini kışın ısınmak için bazen bölgeye geldiklerini kimi zamanda piknik yaptıklarını söylediler.

Kaynak: İHA