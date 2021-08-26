Yüzyüze eğitime sayılı günler kaldı,işte o tarih!

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Heyecan dorukta, yüz yüze eğitim olup olmayacağı da netleşti. Üniversitelerin bir bölümünün hibrit eğitimi yapacağını duyurmasının ardından MEB okullarında yani ilkokul, ortaokul ve liselerdeki durum merak konusu olmuştu.Akıllarda soru işareti , MEB’de yüz yüze eğitim olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK,YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında “İnşallah 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitime devam etmektir” ifadelerini kullandı.

Buna göre MEB okulları yani ilkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık koşulları elverdiği sürece yüz yüze eğitim devam edecek.