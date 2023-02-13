Yvan Neyou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvan Neyou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yvan Neyou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yvan Neyou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yvan Neyou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvan Neyou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvan Neyou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvan Neyou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvan Neyou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvan Neyou 3 Ocak 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yvan Neyou Noupa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvan Neyou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Yvan Neyou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yvan Neyou'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvan Neyouboyu ve yaşı kaç

Yvan Neyou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yvan Neyou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yvan Neyou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvan Neyou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CS Sedan

31 Ocak 2017 yılında Stade Lavallois

31 Ağu 2018 yılında Braga B

9 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

1 Ocak 2021 yılında Braga B

2 Ocak 2021 yılında Saint-Étienne

31 Ağu 2022 yılında CD Leganés

30 Haziran 2023 yılında Saint-Étienne

Yvan Neyou kimdir

Yvan Neyou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvan Neyou şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Yvan Neyou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 28 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yvan Neyou nereli

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