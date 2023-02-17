Yvan Yagan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvan Yagan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvan Yagan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvan Yagan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvan Yagan 11 Ekim 1989 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Yvan Vrej Yagan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvan Yagan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yvan Yagan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yvan Yagan'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvan Yagan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yvan Yagan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yvan Yagan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvan Yagan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2011 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2012 yılında KSC Lokeren

16 Temmuz 2012 yılında WhiteStar Woluwe

31 Ocak 2014 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2014 yılında Racing Mechelen

2 Şubat 2015 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2015 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2017 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında KAS Eupen

3 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2020 yılında IFK Mariehamn

6 Ağu 2020 yılında RWDM

1 Temmuz 2021 yılında KSK Lierse Kem.

26 Temmuz 2022 yılında KVK Tienen

Yvan Yagan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvan Yagan şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Yvan Yagan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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