Yves Baraye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Baraye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yves Baraye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yves Baraye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yves Baraye 22 Haziran 1992 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Senegal,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bertrand Yves Baraye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yves Baraye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Yves Baraye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yves Baraye'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yves Baraye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yves Baraye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yves Baraye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yves Baraye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2011 yılında Udinese

1 Ağu 2011 yılında Lumezzane

30 Haziran 2012 yılında Udinese

1 Temmuz 2012 yılında Lumezzane

29 Ağu 2013 yılında Juve Stabia

1 Temmuz 2014 yılında Chievo Verona

26 Ağu 2014 yılında Torres

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

30 Ağu 2015 yılında Parma

31 Ocak 2019 yılında Padova

30 Haziran 2019 yılında Parma

29 Ağu 2019 yılında Gil Vicente

31 Ağu 2020 yılında Parma

7 Ekim 2020 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2022 yılında B SAD

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Yves Baraye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yves Baraye şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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