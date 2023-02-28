Yves Roach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Roach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yves Roach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yves Roach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yves Roach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Roach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yves Roach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Roach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yves Roach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yves Roach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yves Roach 7 Ağustos 1992 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Yves Patrick Marcos Roach Farfán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yves Roach Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yves Roach, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yves Roach'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yves Roach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yves Roach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yves Roach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yves Roach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2014 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2015 yılında Dep. Coopsol

1 Temmuz 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2017 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2021 yılında Pirata FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında UTC

Yves Roach kimdir

Yves Roach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yves Roach şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yves Roach nereli

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