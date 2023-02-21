Yves Simon Pambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Simon Pambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yves Simon Pambou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yves Simon Pambou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yves Simon Pambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Simon Pambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yves Simon Pambou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Simon Pambou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yves Simon Pambou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yves Simon Pambou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yves Simon Pambou 27 Kasım 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yves Simon Pambou Loembet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yves Simon Pambou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DST Sports Management yapmaktadır. Yves Simon Pambou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yves Simon Pambou'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yves Simon Pambou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yves Simon Pambou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yves Simon Pambou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yves Simon Pambou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Reggina Primaver

1 Ocak 2014 yılında Reggina

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

29 Ocak 2015 yılında Trélissac FC

8 Temmuz 2015 yılında Dunajska Streda

23 Ağustos 2018 yılında H. Petah Tikva

14 Ocak 2019 yılında Grenoble

20 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında Metalist

Yves Simon Pambou kimdir

Yves Simon Pambou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yves Simon Pambou şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nantes

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Yves Simon Pambou nereli

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