Yves Weilenmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yves Weilenmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yves Weilenmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yves Weilenmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yves Weilenmann 13 Mart 1996 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yves Weilenmann Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yves Weilenmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Yves Weilenmann'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yves Weilenmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yves Weilenmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yves Weilenmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yves Weilenmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Baden 1897

Yves Weilenmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yves Weilenmann şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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