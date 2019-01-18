YYÜ’de "Tarım Öğretiminin 173’üncü Yıldönümü" kutlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 173'üncü yılı dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.

YYÜ Ziraat Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 173'üncü Yıldönümü" kutlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı. Programda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tarımın modası geçmeyecek bir alan olduğuna dikkat çekerek, "Gelecekte eskimeyecek, değişmeyecek alanlardan biridir. Çünkü gıdanın temelini oluşturan tarımdır. Aslında Hazreti Adem'den beri tarım öğretimi vardır. Okulu olmasa bile insanlar birbirlerine öğreterek tarımı bugünlere taşımıştır. Günümüzde tarım eğitimi en üst seviyelerde yapılmaktadır. Bu tarımsal teknolojilerin tarıma yansıtılmasında en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversite olarak bizim en güçlü fakültelerimizden biri de ziraat fakültemizdir. Ülkemizde tarımın gelişmesi için önemli katkılar sağlıyoruz. Hocalarımızın çok önemli çalışmaları var. Ben tüm ziraat fakültesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tarım Öğretiminin 173'üncü yıldönümünü de kutluyorum" dedi.

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise, fakülte hakkında bilgiler verdikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk tarafından "Değişen Dünyada Gıda ve Gıda Güvenliği" başlıklı bir sunum yaptı.

Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Engin Işık ve Bitki Koruma Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Binnur Anlayış'ın yaptığı konuşmadan sonra unvan alan akademisyenlere cübbeleri giydirilirken, 30 yılını dolduran personele de plaket verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ve çok sayıda akademisyenin katıldığı etkinlik, Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından verilen mini konserin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA