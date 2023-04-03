Yzer Zyberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yzer Zyberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yzer Zyberi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yzer Zyberi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.