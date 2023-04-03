Yzer Zyberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yzer Zyberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yzer Zyberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yzer Zyberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yzer Zyberi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yzer Zyberi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Yzer Zyberi'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yzer Zyberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yzer Zyberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yzer Zyberi şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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