KONTDER yönetim kurulu başkanı olan Z. Altan Elmas, televizyon programlarına katılarak özellikle son dönemlerde konutta artan fiyatlar ve konut sorunlarıyla ilgil yaptığı yorum ve analizlerle izleyicilerin dikkatini çekerek Altan Elmas'ın kim olduğu merak edilerek internet ortamında araştırılmaya başlandı. Peki Z. Altan Elmas Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ne mezunudur? Z. Altan Elmas'ın Biyografisi

Z. ALTAN ELMAS KİMDİR?

Sur Yapı ve KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini 1986 yılında Işık Lisesi'nde tamamlayan Elmas, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl, bugün sektörde öncü Türkiye'nin en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı'yı kurmuştur.

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Elmas, endüstriyel tesislerden şirket yönetim binalarına, markalı konut projelerinden AVM'lere kadar pek çok alana hitap eden başarılı projelere imza atmıştır. Sur Yapı'yı çeyrek asırda gayrimenkul, enerji, AVM yatırım, yönetim ve kiralaması alanında uzman 34 şirketli bir şirketler gurubu haline getirmiştir.

Gayrimenkul sektörünün, Türkiye iş camiasının ve sosyal hizmet amaçlı birçok sivil toplum kuruluşuna üye ve kurucu olarak destek veren Z. Altan Elmas, iki dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KONUTDER'in de kurucuları arasındadır. Elmas, ayrıca Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde de mütevelli heyeti üyesidir. Z. Altan Elmas, evli ve 3 çocuk babasıdır.