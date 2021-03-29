Z kuşağı 100 milyar dolar harcama yapabilecek potansiyele sahip

AdColony ve Global Web Index dijital dünyaya yön veren Z kuşağını analiz etmek için bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Z jenerasyonunun yüzde 81'i markaların eğlenceli ve samimi içerikler üretmesi gerektiği fikrinde. Y kuşağında bu oran yüzde 78, X kuşağında ise yüzde 73.

100 MİLYAR DOLAR HARCAMA POTANSİYELİNE SAHİPLER

Z kuşağının tüketim alışkanlığı üzerinde yapılan araştırmada bu kuşağın 100 milyar dolar harcama gücünde olduğu tespit edildi. 1997 ve 2021 arasında doğan Z kuşağı, günde ortalama olarak 4 saat 15 dakika telefonda vakit geçiriyor. Bu kuşak, internette fazla vakit geçirdiği için şirketlerin en güçlü müşteri grubu oluyor. Globalleşen dünyada birçok marka, stratejilerini belirlerken Z kuşağının davranışlarını esas alıyor.

"Z JENERASYONU PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN KİLİT NOKTASI"

Küresel pazarda başarılı olmak isteyen şirketlerin Z jenerasyonunu anlaması gerektiğini belirten EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Markaların hedef kitlelerinin odak noktasında bulunan olan Y kuşağı, yerini etkinliği gittikçe artan Z kuşağına bırakmaya başladı. Dijital dünyaya bakış açıları ve mobil dünyadaki aktiflikleriyle Z jenerasyonu pazarlama stratejilerinin kilit noktası durumuna gelmeye başladı. Çağı yakalamak isteyen markaların anlamaları gereken bu neslin tüketim alışkanlıklarına, ilgi ve beklentilerine cevap vermek isteyen markalar dijital pazarlama sayesinde hedeflerine ulaşabiliyor.” dedi.

Z KUŞAĞI NEDİR?

Kimi kaynaklarda 1996 yılında itibaren gösterilse de Z kuşağı, milenyum çocukları olarak bilinmektedir. 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağı olarak kabul ediliyor. Teknolojinin altın çağında doğan bu nesil, 'internet kuşağı' olarak da adlandırılıyor.

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(BHA)