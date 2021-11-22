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  3. "Z kuşağını hiç sevmiyorum” diyen Okan Bayülgen'e Nalan'dan ağır yanıt: “O, kendini bile sevmiyor"

"Z kuşağını hiç sevmiyorum” diyen Okan Bayülgen'e Nalan'dan ağır yanıt: “O, kendini bile sevmiyor"

Önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453’deki Yeni Gazino’da sahneye çıkan Of Aman” lakabıyla tanınan Nalan, “Z kuşağını hiç sevmiyorum” sözleriyle gündem olan Okan Bayülgen’e esprili bir yanıt verdi.

"Z kuşağını hiç sevmiyorum” diyen Okan Bayülgen'e Nalan'dan ağır yanıt: “O, kendini bile sevmiyor"

Selami Şahin ve “Of Aman” lakabıyla tanınan Nalan, geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Maslak 1453’deki Yeni Gazino’da sahneye çıktı.

"OKAN KİMİ SEVİYOR Kİ"

Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşarak soruları yanıtlayan Nalan, "Z kuşağını hiç sevmiyorum” sözleriyle gündem olan Okan Bayülgen’e esprili bir yanıt vererek, “Okan kimi seviyor ki, o kendini bile sevmiyor.” dedi.

Z kuşağını hiç sevmiyorum diyen Okan Bayülgen'e Nalan'dan ağır yanıt: O, kendini bile sevmiyor

"BİZİM ŞARKILARIMIZ ZAMANSIZ"

Muhabirlerin “yeni jenerasyonda bir eksik mi var” sorusuna ise şarkıcı, “Yeni jenerasyonda eksiklik yok. Bayıldığım insanlar var ama nedense bu dönemin şarkıları fast food gibi çok hızlı tüketiliyor. Bizim şarkılarımız ise zamansız” diye yanıt verdi.

Z kuşağını hiç sevmiyorum diyen Okan Bayülgen'e Nalan'dan ağır yanıt: O, kendini bile sevmiyor

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