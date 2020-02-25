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  3. "Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

"Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi, çağın ruhunu anlayan Z kuşağı, son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına...

"Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi, çağın ruhunu anlayan Z kuşağı, son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına son darbeyi vuracak." dedi.

Dünya'nın hızla dijitalleşmesi sebebiyle freelance çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma çağına gelmesiyle iş hayatına dair bildiğimiz tüm kalıpları değiştirmesi bekleniyor. Hazır ofis sektörünün önemli firmalarından Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. 1990'lı yıllardan itibaren hayatımıza giren dijitalleşme süreci son 30 yılda hayallerimizi aşan boyutlara ulaştı. Dijitalleşen dünyaya gözlerini açan Z kuşağı, hayatımıza giren tüm teknolojileri nasıl kullanmamız gerektiğini bizlerden daha iyi biliyor, hayatlarını da ona göre şekillendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"8-5 iş disiplini değişebilir"

Özgönül, tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi çağın ruhunu anlayan Z kuşağının son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına son darbeyi vuracağını kaydederek "Z kuşağının iş hayatına katılmasıyla, 8-5 iş disiplini değişebilir, çalışma algısı yalnızca ofislere değil, ortak çalışma alanlarına, hazır ofislere ya da evlere indirgenebilir." şeklinde konuştu.

"Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

"Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

Kaynak: İHA




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