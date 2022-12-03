Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!

ORC Araştırma, Z kuşağındaki gençlerle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı! 1

Türkiye, 2023 seçimlerine odaklanırken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma Z kuşağı ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
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