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Z kuşağının seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Hiçbir parti ilk sırada yer almadı!
ORC Araştırma, Z kuşağındaki gençlerle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
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