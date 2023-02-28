Zabikhillo Urinboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zabikhillo Urinboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zabikhillo Urinboev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zabikhillo Urinboev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zabikhillo Urinboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zabikhillo Urinboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zabikhillo Urinboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zabikhillo Urinboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zabikhillo Urinboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zabikhillo Urinboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zabikhillo Urinboev 30 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Забихилло Уринбоев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zabikhillo Urinboev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zabikhillo Urinboev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zabikhillo Urinboev'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zabikhillo Urinboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zabikhillo Urinboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zabikhillo Urinboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zabikhillo Urinboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2017 yılında AGMK Olmaliq

14 Temmuz 2017 yılında Pakhtakor

28 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

6 Mart 2019 yılında Tokushima Vort.

10 Şubat 2020 yılında Navbahor

6 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

Zabikhillo Urinboev kimdir

Zabikhillo Urinboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zabikhillo Urinboev şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Zabikhillo Urinboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 13 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zabikhillo Urinboev nereli

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