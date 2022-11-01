Adliyelerde görev yapabilen hem mahkemelerde hem de diğer işlerde görev yapabilen zabıt katipliği mesleğini icra etmek isteyenler bu mesleği yapabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu ve zabıt katipliği için hangi yollardan geçildiği merak ederek araştırıyor. Bizde haberimizde "Zabıt Katibi Nedir? Katip Nasıl Olunur, Katip Olma Şartları Nelerdir?" sorularına cevap verdik...

ZABIT KATİBİ NEDİR?

Daha çok adliyelerde görülen mahkemelerde yazışma işlerine bakan, eli hızlı ve pratik olan kişilerin dava süresi boyunca gerçekleşen konuşmaların kayda alınmasını sağlayan meslek grubuna zabıt katipliği denmektedir.

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ZABIT KATİBİ NASIL OLUNUR?

Liselerde bulunan adalet bölümünde bu meslek için eğitimler veriliyorken, üniversite de dalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve meslek yüksek okullarında adalet bölümleri okunabilir. Alınan eğitimlerden sonra zabıt katipliği unvanını alabilmek için KPSS sınavına girdikten sonra Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan mülakat ve sınavlarda yeterli puanı aldıktan sonra zabıt katipliği mesleği yapılabilir.

ZABIT KATİBİ OLMA ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

35 yaşından küçük olmak.

Üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi vb.)

Daktilo ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve uygulamalı sınavdan geçer not almak.

KPSS'den 70 ve üzeri puan almak. (Lise mezunları P94, ön lisans mezunları P93 ve lisans mezunları P3 puan türleri)

Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği'nin koşullarını yerine getirmek.

Askerliği yapmak veya muaf olmak

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ZABIT KATİPLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Zabıt katipleri en düşük 9.260 en yüksek ise 11.580 lira maaş alıyor.