Zabıt katibi Ömer Doğan, Müge Anlı'nın programında aranıyor

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kabıt katibi Ömer Doğan'ın şüpheli kaybı araştırılıyor.

Kırıkkale'de 30 Temmuz'da adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ömer Doğan'ın 5 yıl önce 2 yeğeninde de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ömer Doğan'ın kaybolduktan sonra yeğeni Hakan Doğan gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'ya müracaat eden Ömer Doğan'ın ailesi, şüpheli olarak hala Hakan Doğan'ı görüyor.

Müge Anlı'da konuşan Ömer Doğan'ın ailesi, Ömer ile Hakan'ın arasında tarla meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledi. Aile, Ömer'in tarlasını işgal ettiğini iddia ettikleri Hakan'ın Mayıs ayında ciddi bir husumet yaşandığını, ardından Hakan'ın Ömer'e "Bana Ağustos'a kadar müsaade edin, çıkacağım" dediğini aktardı. Ancak 30 Temmuz'da Ömer'in kaybolmasının ardından Hakan'ın hala tarlayı işgal ettiğini söyledi.

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İddiaya göre Hakan Doğan olay günü Ömer Doğan'ın yanında olduğunu doğrulayarak, "Ömer bana, 'her şeyden bıktım, ben gidiyorum' dedi ve gitti" dediği söyleniyor. Olayın ardından savcılığın Hakan Doğan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Müge Anlı, daha önce kaybolup cansız bedenleri bulunan 2 çocuğun olayın aydınlatılması için yine kendilerine gelindiğini söyledi. Müge Anlı 5 yıl önce bu iki kardeşin dosyasını incelerlerken Hakan Doğan'ın "100 bin lira verin bana, ben bu olayı çözerim" dediğini aktardı.

Ayrıca 10 Eylül'deki programda Ömer Doğan'ın telefon simnyallerinin son alındığı çiftlikte arama yapıldı ve boş şarjör bulundu. Jandarmanın detayları aramasının sonucunda Ömer Doğan'a ait bir ize rastlanılmazken aile sinir krizi geçirdi. Daha önce de cinayet suçlamasıyla Tatlı Sert programına konuk olan Hakan Doğan, Müge Anlı tarafından stüdyoya davet edildi.

ÖMER DOĞAN NASIL KAYBOLDU?

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, 30 temmuz sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni Hakan Doğan gözaltına alındı.

Ömer Doğan'ı arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürütmüştü. Ancak Ömer Doğan'dan bir iz bulunamadı.

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. MMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu Ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.