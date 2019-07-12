Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, erkek kuaförlerine yönelik denetim yaptı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha kaliteli hizmet alması amacıyla, şehir merkezinde faaliyet gösteren, erkek kuaförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunluk gibi konular kontrol edildi. Denetimler sonucunda, eksikleri tespit edilen işyeri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren erkek kuaförlerine yönelik bir dizi denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, kuaför salonlarında, sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunluk ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından kontrol edildi. Denetimler sonucunda, eksikleri tespit edilen işyeri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda hizmet alabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA