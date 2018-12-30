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Zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

Zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

Yılbaşı öncesi denetimleri artıran zabıta ekipleri, kent merkezinde bulunan işletmelerde incelemelerde bulundu. Hijyen ve iş yerlerinde satışa sunulan ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladılar. Zabıta ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, denetimlerin insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu vurguladılar.

Zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Kaynak: İHA

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