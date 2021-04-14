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Zabıta, halkın sağlığı için denetimde! Haliliye’de esnaf denetlendi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı. Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı ile birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, tedbiri elden bırakmıyor.

Zabıta, halkın sağlığı için denetimde! Haliliye’de esnaf denetlendi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı ile birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, tedbiri elden bırakmıyor.

RAMAZAN İLE BİRLİKTE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Zabıta Müdürlüğü, "Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumak, Kovid-19 tedbirlerine de uyulması amacıyla yoğunlaştırılan denetimlerde zabıtalar, gıda satışı yapan işyerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor. Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten Zabıta Müdürlüğü, hem son kullanma tarihi, etiket, işyeri ruhsatı kontrolü hem de Kovid-19 tedbirlerinden olan temizlik, maske ve mesafe kontrollerini sağlıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatırken, denetimlerin gün içerisinde bölge bölge devam ettiriyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zabıta, halkın sağlığı için denetimde! Haliliye’de esnaf denetlendi

Zabıta, halkın sağlığı için denetimde! Haliliye’de esnaf denetlendi

Zabıta, halkın sağlığı için denetimde! Haliliye’de esnaf denetlendi

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