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  3. Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Kilis Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta ve postanelerde paket servis veya ayakta satış yapmaları konusunda uyarıda bulundular.

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Kilis Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta ve postanelerde paket servis veya ayakta satış yapmaları konusunda uyarıda bulundular.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, pastanelerde denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Lokanta ile pastaneler içerisinde müşteri olup olmadığı içeriye servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Lokantalar ile pastaneleri denetleyen Zabıta ekipleri, paket servis veya ayakta satış yapmaları konusunda uyarıda bulundular.

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Kaynak: İHA




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