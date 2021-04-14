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  3. Zabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi

Zabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği denetim çalışmaları sırasında buldukları 20 bin TL'yi sahibine teslim ederek örnek davranışta bulundular.

Zabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetim çalışmaları sırasında buldukları 20 bin TL'yi sahibine teslim etti.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personelleri rutin denetimi sırasında İpekyolu Belediyesi çıkışındaki güvenlik kulübesi girişinde bir deste para buldu. Buldukları paranın sahibini bulma girişimlerini hemen başlatan ekipler, güvenlik kulübesinden kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından paranın Melik Fırat Turgut isimli şahsa ait olduğunun tespitinden sonra şahıs aranarak bulundu.

"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Düşürdüğü parayı bulup kendisine teslim eden zabıta personeli Akan Ağır şahsında Zabıta Müdürlüğünün tüm personellerine teşekkürlerini ileten Melik Fırat Turgut, "Paramı bulup bana tutanakla teslim eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Parayı bulup vatandaşa teslim edilmesini sağlayan Zabıta Memuru Akan Ağır da, insani bir davranışta bulunduklarını belirterek, olayın denetimlere çıktıkları sırada geliştiğini, parayı kaybeden şahsı bulup kendisine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi

Zabıta personeli denetimde bulduğu 20 bin TL'yi sahibine verdi

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